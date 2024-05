Chiara Ferragni agli Internazionali di Roma firma autografi sugli spalti del Foro Italico

Tra i numerosi vip presenti agli Internazionali di Roma, l'attesissimo torneo di tennis della Capitale, non poteva mancare Chiara Ferragni. Approfittando di una splendida giornata di sole, la famosa influencer e imprenditrice ha deciso di trascorrere qualche ora sugli spalti del Foro Italico per assistere a uno dei match più attesi del torneo. Dalla storia pubblicata sul suo profilo ufficiale di Instagram, si intuisce che Chiara Ferragni ha seguito con entusiasmo la semifinale di doppio del torneo WTA, che vedeva in campo le italiane Sara Errani e Jasmine Paolini. La coppia azzurra ha dato spettacolo, dominando le avversarie statunitensi Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk. La presenza di Chiara Ferragni sugli spalti non è passata inosservata, attirando l'attenzione dei media e dei fan.