Coronavirus, Patuanelli negativo ma in auto-isolamento: «Per precauzione dormirà al ministero»

Negativo, ma in regime di autoisolamento. Il ministro dello Sviluppo Economia, Stefano Patuanelli del M5S, per il momento non uscirà dalla sede del ministero in via Veneto, a Roma. Il tampone ha dato esito negativo, ma la misura, del tutto precauzionale, si è resa necessaria dopo l'incontro, risalente al 25 febbraio scorso, con l'assessore lombardo Alessandro Mattinzoli, risultato positivo al Covid-19.

Patuanelli, viene spiegato, era stato l'unico ad avere avuto un incontro diretto e di oltre 15 minuti con l'assessore allo Sviluppo economico, nella sala degli arazzi del dicastero. Da qui la decisione, in pieno rispetto con le misure decise dal governo, di autoisolamento, solo per Patuanelli, visto che è l'unico al Mise ad aver avuto un incontro ravvicinato con Mattinzoli. Il ministro sta bene e sta lavorando a pieno regime, ma tiene le sue riunioni in conference call, tanto che oggi non è a Palazzo Chigi dove si stanno decidendo le misure sanitarie di contenimento del Covid-19.

«Stefano in questi giorni non lascerà il ministero dunque dormirà lì», dicono ambienti vicini al Movimento e al ministero. Non a caso ieri, Patuanelli ha disertato l'incontro a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte e gli altri ministri per affrontare l'emergenza Coronavirus.

Ultimo aggiornamento: 16:13

