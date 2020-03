Coronavirus, a Viterbo caso sospetto: studentessa Usa allo Spallanzani per il tampone

Coronavirus, caso sospetto a Viterbo

. Una ragazza di 23 anni, studentessa statunitense in città per il programma di studi Usac, è stata trasportata questa mattina all'ospedale Spallanzani per essere sottoposta al tampone. La studentessa, tornata da Venezia pochi giorni fa, averebbe presentato sintomi influenzali, come febbre e tosse. Ha così seguito le procedure previste in caso di rientro da zone a rischio del nord Italia, e ha chiamato il 118. I sanitari dell'Ares hanno valutato l'opportunità di trasportarla al centro di riferimento romano per il contagio. La giovane non sarebbe passata prima per l'ospedale di Belcolle, nel capoluogo; alloggerebbe alla casa dello studente. Al momento, si attendono i risultati degli esami allo Spallanzani per verificare se la 23enne possa essere positiva al Covid-19.

