Blinken: «Il sostegno della Cina è essenziale per la Russia in Ucraina»

A Pechino, il sottosegretario di Stato Antony Blinken dichiara dopo l'incontro con il presidente cinese di aver detto a Xi Jinping che l'invasione russa dell'Ucraina dipende dal sostegno cinese. "La Cina è il principale fornitore di macchinari, microelettronica, nitrocellulosa, essenziale per produrre munizioni e combustibile per i missili, e altri prodotti a doppio uso che Mosca adopera per rafforzare la sua industria della difesa, una industria che produce a getto continuo missili, droni, carri armati e altre armi che il presidente Putin usa per invadere un paese sovrano, distruggere la sua infrastruttura energetica e altre strutture civili, per uccidente bambini, uomini e donne innocenti. La Russia faticherebbe a sostenere il suo assalto all'Ucraina senza il sostegno della Cina", ha detto Blinken.