Coronavirus, la mappa dei contagi nel mondo: 2.736 nuovi casi nelle ultime 24 ore in 47 Paesi

Una mappa che mostra in tempo reale la diffusione del coronavirus. Ecco che cosa hanno inventato gli ingegneri informatici dell'Università Johns Hopkins di Baltimora (Maryland, Stati Uniti). In particolare la mappa mostra i casi accertati stato per stato, città per città, il numero dei contagi e le cifre legati alle morti. «Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2736 nuovi casi di Covid-19 in 47 Paesi e Territori». Lo ha detto il direttore dell' Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus nel suo briefing quotidiano sull'epidemia di coronavirus.

Il software, come detto, è stato progettato dal Center for Systems Science and Engineering (CSSE), dal Dipartimento di Ingegneria Civile e dei Sistemi presso l'Università Johns Hopkins. Diverse sono le fonti dei dati: ci sono l'Organizzazione Mondiale della Sanità, i Centers for Disease Control and Prevention statunitensi; l'European Centre for Disease Prevention and Control, i CDC China, il NHC e il DXY.

Mappa realizzata da Johns Hopkins University

Ultimo aggiornamento: 6 Marzo, 17:17

