Covid, scoperti nuovi anticorpi a prova di varianti attuali (e future): ecco come funzionano e chi li ha

Sono stati scoperti sei anticorpi "a prova di qualsiasi variante" del coronavirus. L'anticorpo E7, in particolare, è in grado di neutralizzare ogni ceppo di virus che provoca il Covid, anche le più recenti sottovarianti di Omicron. Questi risultati fanno sperare che un vaccino universale contro il coronavirus sia quindi realizzabile.

Perché la ricerca sul virus che tre anni fa ha bloccato il mondo intero continua. E proseguono anche le infezioni: il Covid non è scomparso.

I tassi del virus aumentano in tutti gli Stati Uniti dove è in corso un'ondata di fine estate.

Covid e anticorpi: cosa dicono le ultime scoperte

I ricercatori hanno scoperto sei nuovi anticorpi nel sangue di pazienti sopravvissuti al primo antenato del Covid-19, il virus della SARS del 2002, che hanno poi ricevuto una vaccinazione contro il coronavirus in anni più recenti.

Come riporta il Daily Mail, il più potente, l'E7, è in grado di neutralizzare le varianti di SARS-CoV-2 emerse di recente, come l'Omicron XBB.1.16, che ha causato un'impennata di oltre il 14% di nuovi casi negli Stati Uniti nell'ultimo mese.

Ma i casi sono ancora al minimo storico rispetto agli anni precedenti, da quando il virus ha preso piede nel mondo nel 2020.

Il team internazionale di scienziati, guidato dalla Duke-NUS Medical School di Singapore, ha scoperto che l'E7 blocca il processo di mutamento di forma che il virus richiede per infettare le cellule e causare la malattia.

I nuovi risultati giungono nel contesto di un'impennata dei casi di Covid negli Stati Uniti, compreso un aumento del 10% dei ricoveri, che sono passati da 6.444 casi nella prima settimana di luglio a 7.109 casi solo una settimana dopo.

Ondata di fine estate

Tuttavia, gli esperti dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) fanno notare che l'"ondata di fine estate" del 2023 rimane molto più bassa rispetto alle passate epidemie di Covid durante le ondate delle ultime tre estati. I numeri sono infatti molto diversi rispetto a prima e quindi non ci accorgiamo di questa ondata. Ma le infezioni da Covid ci sono ancora.

La ricerca sui nuovi anticorpi è stata pubblica su Science Advances. Al progetto hanno collaborato ricercatori medici di Singapore, Australia e Stati Uniti, che hanno identificato sei anticorpi in grado di neutralizzare efficacemente diverse varianti di Covid-19.

Super anticorpi efficaci contro le varianti Covid: come sono stati scoperti

Tuttavia, i sei nuovi anticorpi monoclonali sono stati scoperti all'interno del sistema immunitario di pazienti che erano già sopravvissuti alla SARS originale prima di ricevere, più di recente, il vaccino a base di mRNA di Pfizer-BioNTech contro il Covid-19. Il risultato è stato un mix più potente di immunità naturale e guidata dal vaccino, in grado di attaccare in modo coerente gli aspetti comuni di tutti i sarbecovirus, non solo quelli unici di Covid.

Dallo studio emerge che i tre migliori anticorpi, denominati E7, F1 e F5, che hanno mostrato «una capacità ultrapotente» di sconfiggere 18 diversi tipi di sarbecovirus, sono stati ottenuti a concentrazioni molto basse, comprese tra 10,44 e 120,30 nanogrammi per millilitro. Per fare un paragone, alcuni trattamenti contro Covid a base di anticorpi monoclonali, come REGEN-COV e remdesivir, possono richiedere potenze di migliaia di nanogrammi per millilitro per essere efficaci contro i nuovi ceppi di Covid.

L'anticorpo più potente è E7

Il più potente dei nuovi anticorpi, l'E7, si lega contemporaneamente a due proteine spike del coronavirus sulla superficie del virus, impedendone l'uso quasi come una mazza sul volante di un'auto quando il virus tenta di invadere una cellula. L'E7 si è rivelato efficace in laboratorio anche contro le più recenti evoluzioni del coronavirus, come l'Omicron XBB.1.16. «La potenza neutralizzante e l'ampiezza dell'anticorpo E7 hanno superato qualsiasi altro anticorpo contro il coronavirus legato alla SARS che abbiamo incontrato», ha detto Chia Wan Ni, un ex studente post-dottorato.

Chia e i suoi colleghi sperano di ampliare la loro ricerca sull'E7 e su questi altri anticorpi monoclonali, nel tentativo di svilupparli nuovamente come trattamenti terapeutici contro i ceppi di coronavirus attuali e futuri.

La ricerca è stata condotta in collaborazione con l'Università Nazionale di Singapore, l'Università di Melbourne in Australia e il Fred Hutchinson Cancer Research Center di Seattle, Washington.