Generale Vannacci, chi è il candidato alle elezioni europee? Età, carriera e vita privata

Chi è il generale Roberto Vannacci? Primo comandante della Task Force 45 in Afghanistan, comandante dello Special Forces Task Group in Iraq e capo della Brigata paracadutisti Folgore è finito al centro delle polemiche per il libro autopubblicato su Amazon "Il mondo al contrario", il più venduto dal colosso americano dal 14 al 20 agosto. Oggi il vicepremier Matteo Salvini ha confermato che il generale si candiderà alle elezioni europee con la Lega. È stato sospeso per 11 mesi dal ministro della Difesa Guido Crosetto e attualmente è indagato per peculato e truffa.

Vannacci si candida con la Lega alle Europee, Salvini: «Nella nostra lista in tutti i collegi». Il generale: «Sarò indipendente»