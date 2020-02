Coronavirus in Italia: la mappa del contagio regione per regione

Coronavirus, ecco la mappa del contagio in Italia. Il numero dei casi acclarati è suddiviso per regioni e viene aggiornato con i dati forniti da ministero della Salute e protezione civile. La mappa è navigabile: cliccando sulle icone corrispondenti alle differenti regioni italiane coinvolte nell'epidemia, si accede alle informazioni aggiornate sul numero dei contagiati.

LEGGI ANCHE Coronavirus, ecco come prevenire il contagio: il decalogo

Lombardia: 172 casi

Veneto: 32 casi

Emilia Romagna: 18 casi

Piemonte: 4 casi

Lazio: 3 casi

Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità hanno messo a punto un decalogo anti-coronavirus. Da come igienizzare le superfici all'evitare di toccare gli occhi con le mani, dieci raccomandazioni per prevenire l'epidemia di Covid-19. Realizzato con l'adesione degli ordini professionali medici e delle principali società scientifiche e associazioni professionali, oltre che della Conferenza Stato Regioni, il manifesto è pubblicato sul sito di ministero e Iss, a disposizione di chiunque voglia diffonderlo via social o sotto forma di poster o pieghevole. Questi i dieci messaggi chiave:

1 Lavati spesso le mani.

2 Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.

3 Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani.

4 Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci.

5 Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.

6 Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

7 Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate.

8 I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi.

9 Contatta il Numero Verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni.

10 Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.

Ultimo aggiornamento: 16:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA