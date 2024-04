Milionario diventa povero per sfida: «Posso guadagnare 1 milione di dollari in un anno». Ma fallisce

Un milionario di YouTube, determinato a dimostrare di poter costruire da zero una fortuna di un milione di dollari in un anno, è stato costretto ad abbandonare la sfida. L'obiettivo? Costruire una fortuna di 1 milione di dollari (808.000 sterline) in un anno. Mike Black, però, non è riuscito a realizzarlo dopo dieci mesi a causa di problemi di salute. Nonostante abbia raggiunto i 64.000 dollari (51.700 sterline), ha dato priorità al suo benessere, affermando che "la salute e la famiglia vengono prima di tutto".

Chiara Ferragni, consumatori contro Balocco: «Risarcimento o chiederemo altri 1,5 milioni di euro». Ecco di quanto sarà il rimborso

La malattia

Mike, combattendo la stanchezza cronica e i dolori articolari dovuti a due malattie autoimmuni, ha concluso il suo progetto dando priorità alla salute: "Insieme alla famiglia viene prima di tutto".

Gli inizi

​Mike ha guadagnato i suoi primi $ 300 (£ 242) vendendo mobili online. Mike ha intrapreso questa sfida per dimostrare il potenziale di costruire una fortuna attraverso il duro lavoro. "Conoscevo molte persone che hanno perso tutto durante la pandemia e sono diventate davvero depresse. Avevo persino un amico che ha perso un'attività da 10 milioni di dollari da un giorno all'altro", ha detto Mike in un video su YouTube. Mike è stato costretto a interrompere il progetto a metà strada. "Ho ufficialmente deciso di terminare anticipatamente il progetto", ha annunciato.

La sfida

La "Million Dollar Comeback Challenge" di Mike prevedeva che lui costruisse una nuova attività e la portasse a una valutazione di un milione di dollari. Ma l’obiettivo è rimasto irraggiungibile. Nonostante le difficoltà iniziali, è riuscito a trovare un modo per fare soldi. "Una delle cose migliori da vendere sono i tavoli", ha detto. Mike ha caricato le foto dei tavoli gratuitamente su Craigslist e Facebook Marketplace e li ha venduti. Ha agito come intermediario che ha facilitato le transazioni tra acquirenti e venditori.

Nel giro di cinque giorni, il suo impegno nel lanciare mobili ha generato abbastanza soldi per un computer, ha riferito il Mirror. Poi ha trovato un appartamento e ottenuto un ruolo di social media manager entro tre mesi. Ma le sue ambizioni andavano oltre l'occupazione e lanciò il suo marchio di caffè. "Guarda dove siamo in questo momento. Non stiamo guadagnando milioni di dollari, ma guarda vivrò potenzialmente in una casa senza dover pagare l'affitto. Sto ricevendo chiamate da grandi aziende tecnologiche. Tre mesi fa ero un senzatetto!".

Il fallimento

Il progetto ha preso una svolta personale il giorno 138, quando Mike ha saputo che suo padre aveva un cancro al colon. "La salute e la famiglia vengono prima di tutto", ha dichiarato, dando priorità ai suoi cari e concludendo la sfida a 60 giorni dalla fine. L'esperienza di Mike ha offerto una lezione preziosa: "Dovremmo sempre ricordarci di aiutare chi è nel bisogno perché potrebbe essere l'opportunità di cui ha bisogno".