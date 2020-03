Coronavirus, rallenta il Pil mondiale. Ocse: nel 2020 taglio di 0,5 punti

L'epidemia di coronavirus piomba sulla crescita economica mondiale. Nel 2020 il pil dovrebbe crescere del 2,4% contro 2,9% stimato in precedenza. È quanto prevede l'Ocse che nel suo Interim Economic Outlook ha tagliato di 0,5 punti la stima precedente di novembre 2019. L'incertezza sulla crescita economica a livello mondiale «resta alta», sottolinea l'Ocse. Per il 2021 si punta su un pil mondiale in crescita del 3,3% (+0,3 punti rispetto a novembre 2019).

Cina, impatto coronavirus sull'attività manifatturiera

«Le ripercussioni legate alla contrazione della produzione in Cina - sottolinea l'organizzazione internazionale con sede a Parigi - si fanno sentire in tutto il mondo riflettendo il ruolo chiave e crescente che la Cina ha nella catena globale delle forniture e nei settori del turismo e delle materie prime». L'Ocse taglia la sua stima di 0,5 punti partendo dal presupposto che l'epidemia «abbia raggiunto il suo picco in Cina nel primo trimestre del 2020» e che nelle altre aree del mondo «l'epidemia resti lieve e contenuta».

Ma non è tutto. Con una diffusione «maggiore, più intensa e più ampia» dell'epidemia di coronavirus nelle aree dell'Asia-Pacifico, dell'Europa e del Nord America si rischia un forte rallentamento del pil mondiale con +1,5% nel 2020: la metà della crescita prevista prima dell'emergenza del coronavirus. È quanto sostiene l'Ocse nell'Interim Economic Outlook che è stato presentato oggi.

