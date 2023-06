Venerdì 16 Giugno 2023, 08:27

C'erano una volta gli "eroi". Quelli in prima linea, come e più degli altri, contro il Covid 19. Il virus non è più pandemico, per fortuna, ma le malattie infettive continuano a esistere, covid compreso. Con il rischio concreto che a Frosinone, all'ospedale "Spaziani", non possano più essere curate dall'inizio di luglio. Il che vuol dire che non potranno esserlo in tutto il resto della provincia.

Motivo? Il reparto, 14 posti letto e una delle eccellenze del territorio, rischia di chiudere per mancanza di medici. Ufficialmente non c'è alcuna decisione in merito, ma la situazione è assai difficile. Sono rimasti in servizio tre infettivologi, oltre alla dirigente, e coprire i turni in questo modo è pressoché impossibile. Finora si è "tamponato" utilizzando a gettone i medici dello "Spallanzani" per le notti, ma ormai è difficile coprire anche la normale turnazione diurna perché fra l'altro uno dei medici in servizio ha avuto un problema di salute.



Diverse sigle (Cgil, Cisl, Uil e Nursind) hanno chiesto un incontro urgente al direttore generale, Angelo Aliquò, per verificare se e come sia possibile evitare la chiusura. Il manager conferma che ci sono le difficoltà, ma al tempo stesso che trovare i medici è praticamente un'impresa. L'incontro dovrebbe svolgersi comunque in questi giorni, nel tentativo di salvare il salvabile.

Oggi ci sono sia il reparto, sia gli ambulatori dedicati, a cominciare da quelli del follow up ovvero che seguono i pazienti dopo la guarigione o i cronici. Garantire la turnazione 24 ore su 24 per i quattordici posti letto, con i tre medici a disposizione, è tecnicamente impossibile.Si va, fra l'altro, verso il periodo feriale e quindi la disponibilità di personale già ridotto all'osso viene meno. Al tempo stesso, però, i medici garantiscono anche l'attività ambulatoriale e le consulenze in pronto soccorso quando si sospettano meningiti - ad esempio - e c'è bisogno di effettuare i prelievi dedicati, ma anche per altre potenziali infezioni. Fino a oggi tutto questo è stato garantito, con grande e immaginabile fatica, ma adesso non si riesce più ad andare avanti.La chiusura del reparto fa venir meno la possibilità di isolamento, ad esempio, di un paziente con sospetta meningite. La consulenza può anche essere fatta, ma per i due-tre giorni necessari all'arrivo della risposta degli esami il malato viene "parcheggiato" in pronto soccorso? Stesso discorso per la tubercolosi, patologia che nell'immaginario collettivo sembra ormai debellata ma che invece - solo in Italia - "viaggia" a una media di 4 nuovi casi ogni 100.000 abitanti l'anno, secondo i dati dell'Istituto superiore di sanità. Individuarli non solo consente di arrivare a una guarigione (molto faticosa), ma di sottoporre a screening il resto dei contatti stretti. Non dimentichiamo, poi, le epatiti che solo nel 2020 - secondo gli ultimi dati di Open salute Lazio - riguardavano 3.589 ciociari con un tasso di 700 casi ogni 100.000 residenti. Non saranno lasciati soli perché funzioneranno gli ambulatori, ma in caso di ricovero? O lo "Spallanzani" di Roma o il "Santa Maria Goretti" di Latina. Discorso analogo per i pazienti con Hiv (il virus dell'Aids) che spesso per comorbilità con altre patologie hanno bisogno di un posto letto. La soluzione? Per il bene dei pazienti trovare medici e subito, magari a "gettone" per l'estate, in attesa di sbloccare un concorso fermo da anni. Difficile, ma non impossibile.