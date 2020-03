Coronavirus, a Pomezia positivo padre di uno studente: chiuso il liceo Pascal, a casa 1.200 alunni

Un caso di Coronavirus a Pomezia. «Si comunica che è stato accertato un caso positivo al Coronavirus di un cittadino di Pomezia attualmente ricoverato allo Spallanzani di Roma. Sono in corso gli accertamenti sui familiari, tra cui uno studente dell’istituto superiore Pascal, figlio dell'uomo. Si informa la cittadinanza che si sta predisponendo, in via precauzionale, la chiusura della scuola. Si raccomanda di evitare allarmismi. Seguiranno aggiornamenti».

Coronavirus, tampone su vigile del fuoco alla caserma Capannelle a Roma: 4 in quarantena

Il Comune di Pomezia dopo il caso dell'uomo di mezza età residente nella cittadina. Ha attivato tutte le procedure sanitarie del Ministero della Salute ed ha attivato il centro operativo comunale per la messa in atto delle disposizioni igienico sanitarie preventive, tra queste la chiusura immediata del Liceo Pascal frequentato da circa 1.200 studenti non solo di Pomezia, ma che provengono da tutto il litorale dai Castelli Romani e anche da Roma.



