Chiude il reparto di otorinolaringoiatria dell'ospedale di Avellino

Chiuso per precauzione il reparto di otorinolaringoiatria dell'ospedale «San Giuseppe Moscati» di. La decisione è stata assunta dai vertici dell'azienda ospedaliera in seguito alla ricostruzione dei contatti di una donna risultata contagiata dache per alcuni giorni ha assistito il padre ricoverato nel reparto del nosocomio irpino.Si tratta di una insegnante di 47 anni residente a Striano (Salerno) risultata positiva al test del Covid-19 dopo essersi recata al Pronto Soccorso dell'ospedale di Striano dove le era stata diagnosticata una polmonite bilaterale. Da ieri sera l'insegnante è ricoverata al «Cotugno» di Napoli. I residenti nella palazzina dove abita la donna sono stati posti in quarantena mentre il sindaco di Striano ha disposto la chiusura delle scuole. Monitoraggi sono stati anche avviati nella scuola di Torre del Greco (Napoli) dove la donna insegna. È la terza persona che risulta contagiata in provincia di Salerno.