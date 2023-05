Martedì 9 Maggio 2023, 11:51 - Ultimo aggiornamento: 13:38

Paura pochi minuti fa alle poste centrali di Latina. Nel grande salone del palazzo di Fondazione di piazzale Bonificatori un uomo è entrato trafelato, con il volto coperto da un passamontagna, ha superato le persone che erano in attesa sotto il display che indica i numeri di chiamata e si è diretto verso il bancone degli sportelli. A quel punto ha estratto una pistola, non è chiaro se un'arma vera o giocattolo, e ha chiesto al primo degli impiegati di consegnargli i soldi. Una cassiera e le persone più vicine, accortesi di quanto stava accadendo, hanno iniziato ad urlare, qualcuno si è fatto indietro impaurito, ma le grida sono continuate, sempre di più e sempre più forti. Un atteggiamento che il bandito deve aver ritenuto minaccioso perché interdetto si è guardato intorno e ha deciso di lasciar perdere. Si è voltato ed è fuggito dalla porta più vicina cominciando a correre per strada e dileguandosi a piedi. Sul posto sono state dirottate le pattuglie delle forze dell'ordine che ernao in zona. Per il momento del bandito nessuna traccia.

Un poliziotto in servizio presso l'ufficio postale si è lanciato all'inseguimento del bandito. Sul posto sono arrivate anche pattuglie dei carabinieri e della polizia. Questa la descrizione del bandito diramata dalle forze dell'ordine: uomo, alto circa 1,70, con tuta marrone e cappuccio, armato di pistola. Le indagini sono affidate alla Polizia Postale.