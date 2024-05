Lazio-Sassuolo: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

La Lazio affronta in casa il Sassuolo per la 38ª e ultima giornata di Serie A. La gara è buona solo per le statistiche perché in caso di vittoria, i biancocelesti raggiungerebbero la Roma in classifica senza però superarla. I tre punti non cambierebbero neanche il destino dei neroverdi che ormai sono ai saluti vista la retrocessione aritmetica che li ha condannati due giornate fa. All'Olimpico sfileranno così i giocatori laziali con Luis Alberto e Felipe Anderson ai saluti. Il brasiliano in particolare ha già trovato l'accordo con il Palmeiras e tornerà a giocare in brasile al termine della stagione.

