Domenica 26 Maggio 2024, 06:15

Il busto in marmo raffigurante il Principe Antonio Caracciolo Carafa, di epoca medievale, è stato rubato. Per la seconda volta. A confermarlo sono i carabinieri di Minturno dopo la denuncia presentata dall’ArcheoClub Minturnae. L’opera ha una storia travagliata di trafugamenti e recuperi, riflettendo le difficoltà nel proteggere il patrimonio storico e culturale.

Tutto inizia nell’ottobre 1992, quando un’anziana residente recuperò il busto all’interno della discarica in zona Monticello. Ignoti lo avevano trafugato dal Castello Ducale di Minturno, approfittando dei lavori di ristrutturazione. Da allora, il busto era stato custodito nella sede dell’ArcheoClub “Minturnae”, nota associazione locale dedita alla tutela e valorizzazione dei beni culturali. Arriviamo al 29 marzo 2024, quando ha inizio il trasferimento dei locali dell’Archeoclub in un’altra sede.

Durante le operazioni di trasloco, infatti, è stata notata l’assenza del busto già dal primo accesso ai nuovi locali, avvenuto il 5 aprile. Inizialmente, si era ipotizzato che l’assenza fosse dovuta a un mancato tracciamento degli scatoloni utilizzati per il trasloco, data la mole degli oggetti spostati. Tuttavia, l’attuale presidente dell’Archeoclub “Minturnae”, sorella della defunta donna che aveva rinvenuto il busto nel 1992, ha segnalato immediatamente l’anomalia, dando il via a specifici accertamenti da parte dei carabinieri.

I militari diretti dal Tenente Alessandro Tolo hanno scoperto che si trattava di un vero e proprio furto, il secondo nella tormentata storia del busto del Principe Antonio Caracciolo Carafa. Si tratta di un’opera d’arte di grande valore, non solo per la sua bellezza, ma anche per l’importanza storica. Il busto raffigura un personaggio di spicco della famiglia Carafa, una delle più potenti dinastie nobiliari del Regno di Napoli. Le indagini dei carabinieri proseguono, nella speranza di recuperare il prezioso manufatto.