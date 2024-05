Una forte grandinata ha colpito Sestri Levante, trasformando le strade in un paesaggio bianco. Il maltempo ha causato disagi, con accumuli di grandine che hanno reso difficoltosa la circolazione e creato uno scenario inusuale per la località ligure colpita anch'essa dal vortice britannico. Vortice britannico in arrivo, temporali e grandine su (quasi) tutta l'Italia