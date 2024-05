Sabato 25 Maggio 2024, 11:43

SERIE C

Conclusa definitivamente la stagione, con lo stop agli allenamenti, è tempo di bilanci per il Latina Calcio 1932. Una stagione intensa che ha visto all'opera tanti giocatori. Hanno saputo fare squadra, arrivando fino al primo turno play off. C'è chi ha lasciato il segno, chi ha avuto meno spazio e, con il giusto equilibrio tra i reparti, si è arrivati ad un passo dalla qualificazione (che sarebbe stata meritata) al secondo turno della poule promozione.

PORTIERI: 7

Nella prima parte di stagione Cardinali è stato il padrone della porta nerazzurra, con prestazioni di buon livello fino all'infortunio con l'Avellino che ha di fatto messo fine alla sua stagione. Con l'avvento di Fontana sono arrivati Fasolino e Guadagno. L'ex Turris è partito bene con il Monterosi Tuscia, ma dopo un paio di gare sottotono ha perso il posto. Fino al termine dell'annata, eccezion fatta per la partita con la Juve Stabia, il giovane estremo difensore cresciuto nel Manchester United si è preso la scena con parate determinanti che hanno portato punti decisivi. Le sue performance hanno contribuito ad alzare la media.

DIFENSORI: 6

Un reparto che ha alternato buone gare a prestazioni al di sotto delle aspettative. Sino a un certo punto della stagione è stato Rocchi a comandare la retroguardia, assistito spesso e volentieri da Cortinovis (sicuramente tra i più positivi quest'anno) e uno tra Marino e De Santis. Quando sembrava essere arrivato il momento di Serbouti è arrivato un brutto infortunio a frenarlo e poi con Fontana c'è stato l'innesto di Vona, diventato presto uno degli insostituibili insieme a Marino che, dopo una prima parte di stagione caratterizzata dagli infortuni, è diventato un punto di riferimento. Solo qualche apparizione invece per Di Renzo. Nell'analisi generale pesano le prestazioni dell'ultimo periodo in cui in fase difensiva (complice anche il resto della squadra) si è faticato un po'.

CENTROCAMPO: 7

Con la linea mediana titolare il Latina, spesso e volentieri, sia con Di Donato che con Fontana è stato in grado di comandare il gioco, gestire il ritmo, strappare e creare difficoltà ai propri avversari. Capitan Di Livio ha messo in mostra le sue qualità, così come Riccardi bravo a interpretare più ruoli, come esterno, intermedio e anche playmaker. Paganini ha fornito un contributo importante, sia a livello tecnico-tattico, che caratteriale. Resta il rammarico per gli infortuni di Biagi e Cittadino, assenti per tutta la seconda parte della stagione, defezioni che hanno costretto Di Donato prima e Fontana poi a fare un po' di necessità virtù. Gli esterni Ercolano e Crecco, specialmente, dopo un avvio un po' timido hanno finito in crescendo, mettendo a referto anche qualche gol e assist importanti.

ATTACCO: 6,5

Ci sono stati momenti in cui chi si trovava di fronte il Latina faticava a contenere l'esuberanza e la forza delle punte nerazzurre. Mastroianni si è rivelato un fattore determinante per questa squadra e quando non è stato a disposizione la sua mancanza si è fatta sentire. Fabrizi ha avuto una partenza sprint e poi, complice il poco spazio a disposizione, ha faticato a ripetersi, tornando protagonista verso la parte conclusiva. Anche per Fella ci sono stati momenti di alti e bassi, con un minutaggio che si è andato via via riducendo. Del Sole è andato a corrente alternata, mentre l'innesto di D'Orazio ha permesso al Latina di mettere il turbo da gennaio in poi. Non a caso è uno di quei giocatori arrivati in prestito che il Latina farà di tutto per riavere ai nastri di partenza della prossima annata in Lega Pro.

Davide Mancini

