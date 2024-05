Sabato 25 Maggio 2024, 11:25

APRILIA

Da Aprilia e Nettuno in marcia per raggiungere le alture di Jenne, sui Monti Simbruini. La transumanza ha caratterizzato e condizionato per decenni la vita di diverse generazioni della famiglia De Luca, che tra Aprilia e Campoverde oggi vanta una rinomata cantina vitivinicola e una produzione di vini di alta qualità. «La transumanza ha radici antiche nella nostra famiglia: non siamo stati sempre viticoltori, il mio bisnonno Pietro De Luca ha iniziato come allevatore di pecore. Dagli anni ‘20 e fino a metà anni ’50, ogni primavera il mio bisnonno si incamminava con il gregge di pecore verso Jenne, dove poteva far pascolare il bestiame al fresco, per poi rientrare a casa dopo l’estate. Come la mia, tante altre famiglie di questa zona praticavano la transumanza», racconta Daniele De Luca, giovane viticoltore che ha ereditato l’azienda agricola Casal De Luca che oggi gestisce insieme al fratello Giulio e al padre Sante. «La transumanza è una tradizione che coinvolgeva tutti: il mio bisnonno partiva per seguire gli animali insieme a tutta la famiglia, figli, fratelli e nipoti. Ciò avveniva ogni anno e per questo nella mia famiglia non tutti sono nati ad Aprilia, ma qualche fratello di mio nonno è nato a Jenne, proprio durante il periodo della transumanza», aggiunge De Luca. Quando l’allevamento di bestiame diventa meno redditizio la famiglia De Luca, per scelta del nonno Giulio, inizia a dedicarsi all’agricoltura. «Per anni abbiamo svolto entrambe le attività, allevamento e agricoltura. Mio nonno aveva una visione molto moderna e così in breve siamo passati alla viticoltura, con i primi 4 ettari: abbiamo prodotto uva, Trebbiano e Merlot, da conferire alle cantine e alle cooperative sociali di zona, come Enotria, Coprovi, Colle del cavaliere. Nel 2009 abbiamo iniziato con prove di microvinificazione, per capire se potevamo gestire la filiera, dalla coltivazione dell’uva alla produzione del vino. La prima etichetta è arrivata nel 2017 con un Trebbiano che abbiamo chiamato Stanga, e un vino rosso, il Merlot Raggio. Sono vini che produciamo tuttora, a cui in seguito abbiamo aggiunto altre 4 tipologie», spiega Daniele. Le nuove generazioni di De Luca non hanno dimenticato la transumanza e la memoria della famiglia è rimasta ben impressa nelle etichette dei vini: disegnate dal grafico Edoardo Bernardi, sono rappresentati due cavalli in cammino. Inoltre ogni vino porta il nome di uno dei cavalli che il nonno aveva in azienda, Stanga, Raggio, Incanto, Mirò, il vino rosso riserva Purosangue. Intanto a Jenne si sta lavorando per far sì che il percorso storico della transumanza venga segnalato proprio come la via Francigena», afferma il produttore pontino. La transumanza tra la terra pontina e i monti Simbruini ha significato tanto sia per la famiglia De Luca che per il territorio: «Da questa tradizione è nato un piatto tipico di Jenne, gli “ndremmappi”, condita con prodotti di Aprilia».

Laura Alteri

