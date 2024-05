Weekend a Roma e dintorni: 5 eventi da non perdere sabato 25 e domenica 26 maggio

Cosa fare nel weekend del 25 e 26 maggio a Roma? La capitale si prepara ad accogliere milioni di visitatori con una serie di appuntamenti ed eventi da non perdere. Ancora una volta tradizione, cultura e storia regaleranno un'esperienza unica ai romani e i turisti. Cortili Aperti: la Sezione Lazio dell’A.D.S.I., dal 1996, organizza l’evento dei “Cortili Aperti”, un appuntamento annuale per visitare i più importanti cortili dei palazzi storici romani. In occasione della Giornata Nazionale A.D.S.I. 2024

DOMENICA 26 MAGGIO è possibile effettuare la visita guidata nei seguenti palazzi e cortili di Roma. Dimore Storiche: il 26 maggio nel Lazio si celebra la Giornata Nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane, giunta quest'anno alla XIV edizione. Una selezione di ville, palazzi e giardini apriranno gratuitamente le loro porte per accogliere chi vorrà trascorrere una Domenica immerso in luoghi unici del patrimonio storico, artistico e culturale del nostro territorio. Ingresso gratuito Musei Vaticani. CSIO Piazza di Siena: quasi 600 cavalli saranno impegnati a Villa Borghese in occasione del 91º CSIO di Roma – Master d'Inzeo, oltre 200 dei quali nelle gare internazionali suddivise tra l'ovale verde di Piazza di Siena e il campo del Galoppatoio, e gli altri destinati alle competizioni nazionali. Ingresso gratuito per il pubblico nella aree verdi e sui gradoni circostanti il campo gara. Monteverde Street Food: Da venerdì 24 a domenica 26 Maggio alle spalle del Gianicolo, il cuore pulsante della capitale ancora una volta sarà animato dalla magia dello Street Food. Il Parchetto di Largo Alessandrina Ravizza, circondato dal verde con una graziosa fontana centrale risalente al XVIII secolo farà da cornice al travolgente spettacolo on the road firmato TTS.



