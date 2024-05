Sabato 25 Maggio 2024, 11:04 - Ultimo aggiornamento: 11:24

IL CASO

Da un lato i “no comment”, i cellulari spenti; dall’altro, la strenua difesa dell’azione avviata. In piazza del Popolo sono i due sentimenti principali, il giorno dopo la scoperta della manifestazione di interesse “copia e incolla” da quella del Comune di Sulmona per la ricerca di un professionista urbanista per la progettazione della riqualificazione del centro storico di Latina.

«Non commento l’articolo (quello uscito sul Messaggero di ieri, ndr) - esordisce l’assessore all’Urbanistica, Annalisa Muzio - ma quello che voglio dire è che auspico si arrivi presto alla definizione della procedura e all’individuazione del professionista che che ridisegnerà il centro storico e la sua modalità di fruizione migliore per i cittadini. Sono arrivati 90 curricula, a dimostrazione del fatto che l’azione è di interesse per i professionisti, e ci vuole tempo per esaminarli tutti a fondo e arrivare alla scelta più adeguata. Ma ritengo che nell’arco di qualche settimana la procedura possa giungere a compimento».

Neppure una parola dunque sullo scivolone. Dal resto della maggioranza, diversi “no comment”, “non ho letto l’articolo”, “sono fuori Latina”, e vari cellulari che non rispondono, e altri ancora direttamente staccati con segreteria annessa. Ma c’è chi ha invece voglia di affrontare il tema, ed è Giuseppe Coriddi, consigliere comunale di Forza Italia, che difende strenuamente la procedura dell’amministrazione di piazza del Popolo. «Io non so se sia stato copiato o meno», esordisce (bastava controllare su Google, ndr) ma evidenzia come si tratti di «una manifestazione di interesse, e non di un bando di gara: non c’è il tema di criteri specifici della città, non ci sono parametri per dire «voglio un centro come quello di Sulmona», bensì di un professionista che abbia determinate capacità per poter affrontare una progettazione del genere. Chi vincerà, vincerà per applicare i parametri di Latina. Inoltre, non è la politica che lo ha fatto, bensì i dirigenti: la volontà della politica, sia di destra, come anche di sinistra da quanto ho potuto ascoltare in aula, è di dare un senso all’isola pedonale, al centro storico. E anche se gli uffici avessero fatto una ricerca sul web, non sarebbe una cosa brutta: se devo fare una cosa che non ho mai fatto, vado alla ricerca di chi l’ha fatta prima di me e scelgo tra i migliori. D’altronde, anche sulla raccolta differenziata, chi è venuto prima di noi, ha scelto un modello del nord Italia (Contarina, ndr). Ma non si può neanche insinuare che un dirigente sia soggetto alla politica. La politica dà gli indirizzi, i dirigenti firmano gli atti».

L’OPPOSIZIONE

«Speravamo che la brutta figura rimediata con la candidatura di Latina a Capitale italiana della cultura 2026 fosse servita come monito. Invece, l’amministrazione comunale continua a correre in solitaria ignorando le intelligenze collettive che la città potrebbe offrire». Così Elettra Ortu La Barbera, segretaria del movimento Latina bene comune, commenta quanto avvenuto. Secondo la La Barbera, «architetti, associazioni, storici, cittadine e cittadini potrebbero contribuire a offrire una visione della Latina che verrà in chiave moderna, sostenibile, europeista; invece, si preferisce scopiazzare un bando di una città millenaria di 20mila abitanti, con la sua storia, le sue tradizioni, la sua architettura ignorando totalmente il dibattito in corso, il fermento intellettuale sul futuro e il fatto che siamo una città del novecento. Guardare alle buone pratiche è importante, ma bisogna farlo bene. E in questo caso spiace constatare l’ennesima figura che offende le cittadine e i cittadini di Latina. In questi giorni più voci hanno espresso la loro visione di città, a dimostrare la necessità di un confronto e la volontà di portare un contributo dopo la proposta lanciata dal presidente dell’Ance, Pierantonio Palluzzi, Ma la sindaca ha risposto piccata. Quello che ci chiediamo è però se lei abbia una sua visione. Perché finora ci sembra che stia guidando questa città ad occhi chiusi».

«Il bando, "copiato" quasi integralmente - commenta Daniela Fiore, consigliera comunale del Pd - sembra rispondere più all'esigenza di dimostrare che qualcosa si stia facendo, piuttosto che offrire soluzioni concrete e originali. Questo riflette una percezione sempre più negativa della pubblica opinione verso l'amministrazione attuale. Sarebbe stato opportuno aprire un dibattito in consiglio comunale, coinvolgendo tutte le forze politiche prima di procedere con il bando. Tuttavia, questo non sembra essere lo stile dell'amministrazione Celentano, che preferisce azioni unilaterali».

Andrea Apruzzese

© RIPRODUZIONE RISERVATA