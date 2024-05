Domenica 26 Maggio 2024, 05:05

C'è l'ennesima conferma: il Comune di Aprilia deve pagare. E deve anche farlo in fretta, perché le strade più trafficate del centro città, come via dei Mille, corso Giovanni XXIII, via Isonzo, via Piave e via Emilia sono su suolo privato nonostante siano trascorsi 60 anni dalla loro costruzione. E i proprietari ci pagano ancora l'Imu, mentre il Comune riscuote le tasse sui passi carrabili. Un paradosso.

Sono almeno dieci le sentenze tra Tar e Consiglio di Stato, spesso in contraddizione tra loro, che si sono espresse su questa vicenda: ora c'è l'ennesima ordinanza del Consiglio di Stato che respinge il ricorso del Comune e conferma quanto già detto a febbraio, e cioè che il Comune a dare luogo al procedimento di esproprio, eseguire la stima sulle proprietà e di conseguenza risarcire i cittadini coinvolti in questa diatriba. Fermo restando che ci sarà un ulteriore approfondimento della vicenda.

Intanto gli eredi Cossettini - assistiti dagli avvocati Alessandro Pace e Valerio Puri – continuano a sostenere le loro ragioni: sono stati espropriati di loro proprietà senza che il procedimento fosse mai completato. Un po' quello che è accaduto per il Parco di via dei Mille, che ha visto il Comune condannato a pagare oltre 9 milioni di euro per una vicenda di 44 anni prima.

Stando all'ultima ordinanza, inoltre, il Comune dovrà pagare le spese di giudizio ai nove eredi, per un totale di circa 20mila euro.

Fu il Consiglio comunale di Aprilia con il Prg del 1973 a decidere l’utilizzo pubblico di quei terreni, un totale di 435 metri quadrati mai indennizzati, tanto da costringere la famiglia Cossettini a fare causa al Comune perché iscrivesse quelle strade al proprio patrimonio comunale. Ma non è finita qui. Il 16 dicembre 2015 il Tar ordinò al Comune di perfezionare gli espropri, tanto che nel 2018 la Regione nominò un commissario. La parola fine arriva solo ora. Negli anni il Comune si è sempre rifiutato di riconoscere quanto spettava ai cittadini allungando i tempi e i costi del contenzioso, evitando di voler affrontare il problema una volta per tutte ma accumulando condanne al pagamento di spese legali. Ora un nuovo capitolo: i giudici, pur confermando la decisione di febbraio, vogliono approfondire i contenuti di una sentenza del 2008 che sosteneva come i ricorrenti non erano più proprietari delle particelle. Una telenovela.