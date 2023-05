Domenica 7 Maggio 2023, 09:54 - Ultimo aggiornamento: 09:56

Triste primato per le notti romane in pieno centro storico. Con protagonista un turista messicano che ha subito in pochi minuti due rapine, messe a segno da diversi malviventi. Una storia che ha quasi dell'incredibile, se non fosse accaduta veramente. La vittima ha tentato d'inseguire il primo bandito. Passati pochi secondi è caduta nella trappola di altri quattro malviventi che lo hanno aggredito. I rapinatori sono riusciti a fuggire e ora sono ricercati dalla polizia.

I COLPI

Le due rapine nell'arco di pochi minuti si sono verificate a un passo da piazza Venezia nella notte tra giovedì e venerdì. Esattamente in via del Plebiscito. La strada molto trafficata che porta a largo di Torre Argentina. Sulla via si trova un pub irlandese molto frequentato da turisti e da romani.

Roma, finge malore e una donna lo soccorre: lui la rapina e accoltella a Primavalle



IL RACCONTO

La vittima è un messicano di 29 anni, a Roma per turismo. «Ero in strada - ha denunciato il giovane alla polizia - quando mi si è avvicinato un individuo che non mi ha dato spiegazioni. D'improvviso mi ha colpito in faccia con un pugno. Sono caduto a terra dolorante. Per qualche secondo ho perso il senso dell'orientamento. Il picchiatore mi ha sfilato dalle orecchie delle cuffiette per la musica dal valore di pochi euro. Insomma si è trattato di una rapina con l'individuo che è riuscito a fuggire». Il racconto continua: «Mi sono messo all'inseguimento del picchiatore. Ma subito dopo mi hanno placcato quattro individui di colore che non avevano nulla a che fare con il primo malvivente. Pensavo che i quattro venissero ad aiutarmi. Invece, dopo pochi secondi, si sono rivelati anche loro dei banditi».

A quel punto la vittima ha avuto davvero paura. «Uno dei quattro mi ha puntato un coltello sullo stomaco - spiega - e mi ha detto che non dovevo gridare. Io ho obbedito. Del resto che altro potevo fare circondato da quei quattro enegumeni? Loro mi hanno strappato dal collo una catenina d'oro alla quale sono legato anche da un punto affettivo: mi ricordava la mia famiglia. Poi anche questi banditi sono riusciti a fuggire, facendo perdere ogni traccia. Mi sono ritrovato ferito al volto senza che nessuno mi aiutasse».

È stato un cliente del pub a chiamare i soccorsi. Col cellulare ha composto il numero d'emergenza 112. Dopo pochi minuti sono arrivati degli equipaggi della polizia allertati dalla centrale operativa. Due volanti hanno setacciato la zona del centro storico con la speranza di rintracciare i malviventi. Ma le ricerche sono state vane.

Roma, Ncc carica la turista Usa e le ruba tutti i gioielli: furto da 35mila euro



I SOCCORSI

Gli agenti hanno anche proposto al turista messicano di chiamare un'ambulanza. Era evidente un labbro gonfio proprio per l'aggressione dei banditi. Il messicano ha ringraziato le forze dell'ordine, ma ha rifiutato un eventuale ricovero.

I poliziotti stanno indagando a fondo sulla doppia aggressione. Gli agenti sanno che nel centro storico, a notte fonda, si aggirano persone che sono pronte a tutto: anche a commettere rapine anche solo per racimolare pochi spiccioli.

Gli investigatori che conoscono bene la zone e i suoi frequentatori potrebbero arrivare presto all'arresto dei rapinatori. Una carta vincente potrebbe venire dalla visione delle telecamere di zona.