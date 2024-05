Demi Moore ha incantato anche sull'ultimo red carpet di Cannes, in nero con enorme fiocco bianco sulla scollatura. Il festival ha visto il suo grande ritorno a 61 anni in "The Substance", horror femminista diretto da Coralie Fargeat, che ha vinto per la miglior sceneggiatura. Protagonista sul tappeto rosso di chiusura dell'edizione 77 anche George Lucas che ha ricevuto la Palma d'Oro Onoraria per la sua carriera leggendaria da regista di cult, come la saga di Star Wars.