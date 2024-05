Roma, incendio in falegnameria: evacuate 40 persone

La sala operativa del comando di Roma ha inviato, alle 21 circa in via Sciacca, tre squadre di vigili del fuoco con al seguito tre autobotti, l'autoscala e il carro autoprotettori per un incendio di una falegnameria a ridosso di un palazzo di 7 piani, dal quale sono state fatte evacuare circa 40 persone per sicurezza. Il personale sta intervenendo all'interno dell'attività completamente avvolta dal fumo e dalle fiamme. All'interno è stata trovata anche una bombola del gas e messa in sicurezza. Non ci sono feriti, sul posto il 118 e le forze dell'ordine. (LaPresse)