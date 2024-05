Via libera, ieri, dal Consiglio dei ministri al decreto salva-casa per regolarizzare «piccole difformità» edilizie, abusi minori come tramezzi o finestre posizionati diversamente rispetto a quanto autorizzato. Il ministro Matteo Salvini: «Non è un condono sull'esterno» ma una «grande opera di semplificazione e di sburocratizzazione». Soddisfatto Giorgio Spaziani Testa, presidente Confedilizia: «Misure di buon senso».