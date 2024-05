Sabato 25 Maggio 2024, 11:08

L’INDAGINE

A Latina cresce la spesa di beni durevoli, ma meno che a Roma, e meno delle altre province del Lazio. Sono dati in chiaroscuro per la provincia pontina quelli che emergono dall’annuale osservatorio della Findomestic giunto alla trentesima edizione. E’ vero che in numeri assoluti la spesa di Latina è seconda nel Lazio solo a quella di Roma, ma le percentuali di crescita sono un campanello d’allarme da non sottovalutare.

Latina infatti ha la cifra più bassa del Lazio di spesa per famiglia (2.349 euro, 76esima in Italia), anche se è la seconda provincia in regione dove si spende di più per i beni durevoli secondo l’Osservatorio. «Nel 2023 il totale complessivo degli acquisti a latina - spiega l’indagine - è stato di 572 milioni, con un incremento del 6,2% rispetto al 2022». A Roma la crescita è stata del 10,7% quasi due punti in più della media nazionale. ma anche nelle altre province è stata più alta rispetto a Latina: Frosinone ha fatto appena meglio (6,3%), poi Viterbo (8,1%) e Rieti (8,9%). Con una media regionale (9,9%) di quai 4 punti più alta di Latina.

A Latina traina il settore della mobilità in cui la spesa per le auto nuove ammonta a 132 milioni di euro (la seconda nel Lazio) e +16,8%, quella per le auto usate a 168 milioni (+12,1%) e quella per i motoveicoli a 23 milioni (+18%).

«Nel panorama dei beni per la casa - spiegano da Findomestic - l’unica voce in positivo è quella degli elettrodomestici, per cui le famiglie di Latina hanno speso 46 milioni con un +3,2%». Anche qui un ulteriore campanello d’allarme arriva dagli altri acquisti per la casa, tutti in forte ribasso: elettronica di consumo giù del 29,8% (11 milioni di euro) , information technology -7,9% (14 milioni), in calo anche se molto più lieve anche la spesa per i mobili (-1,1%, 136 milioni di euro) e telefonia (41 milioni, -2,6%).

Per questo se il Lazio risulta secondo solo alla Lombardia: i 7 miliardi e 330 milioni di euro valgono il podio nazionale, Latina forse per la prima volta risulta fanalino di coda della Regione. «Nel Lazio – commenta Claudio Bardazzi, responsabile osservatorio Findomestic – le variazioni più sostenute si hanno per le auto nuove (+24,9%, 5,6 punti sopra alla media nazionale, 1 miliardo e 792 milioni), per i motoveicoli (+28,7, quasi 4 punti sopra il dato nazionale, 249 milioni di euro), e per le auto usate (+ 14,6% e 2 miliardi e 239 milioni). Aumento più contenuto per elettrodomestici (+4,4%) e mobili (0,9%). Prosegue il ribasso della spesa per elettronica di consumo (-28,2%) e information technology (-4,2%). In calo anche la spesa per telefonia (-2,6%)». Per quanto riguarda il redito disponibile pro capite, invece, nel Lazio Latina è fanalino di coda insieme a Rieti, la crescita infatti è appena del 2,6%.

Fra.Ba.

© RIPRODUZIONE RISERVATA