Domenica 26 Maggio 2024, 03:10

Sbanda con la moto a causa di un’auto che potrebbe avergli tagliato la strada e finisce nel sottostante alveo asciutto del torrente Pontone, sulla Canzatora ai confini tra Formia e Gaeta. Le condizioni del centauro, un 66enne residente a Itri, sono apparse subito gravi tanto da indurre gli operatori sanitari del 118 a trasferirlo in eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma.

L’auto ha proseguito la sua corsa senza fermarsi e ora il conducente è attivamente ricercato dalla polizia locale e dai carabinieri di Gaeta. È accaduto ieri alle 10 lungo l’arteria che collega la Flacca all’Appia.

Il motociclista, proveniente dalla Flacca dal lato Formia, aveva svoltato sulla destra, verso la Canzatora, per dirigersi presumibilmente verso Itri, quando improvvisamente una Fiat 600 azzurrina, secondo le prime ricostruzioni degli agenti della polizia locale di Gaeta diretti dalla comandante Anna Maria De Filippis, potrebbe avergli tagliato la strada facendo sbandare la moto, una Bmw Gs 1250, che è precipitata nel sottostante alveo del torrente asciutto di Pontone, circa cinque metri sotto il livello stradale.

Il conducente dell’auto ha proseguito la sua corsa, non si sa se per fuggire eludendo eventuali responsabilità o per non essersi accorto dell’incidente: gli inquirenti stanno cercando di risalire alla sua identità, anche attraverso le immagini di alcune telecamere private di videosorveglianza della zona che hanno ripreso l’intera dinamica.

Il motociclista, intanto, rimasto gravemente ferito nel fosso, è stato recuperato dai vigili del fuoco del distaccamento di Gaeta e affidato alle cure del 118, intervenuti sul luogo del grave incidente insieme con la polizia locale e i carabinieri della Tenenza di Gaeta. Le condizioni del 66enne centauro sono apparse subito gravi tanto che è stato necessario far intervenire l’eliambulanza, atterrata in un terreno privato adiacente, per trasferirlo in codice rosso al Policlinico Gemelli di Roma, dove tutt’ora si trova ricoverato.

Gli inquirenti stanno indagando in varie direzioni e soprattutto sono alla ricerca del conducente della 600 azzurrina, per il quale hanno lanciato un appello ad eventuali testimoni affinché forniscano informazioni utili all’identificazione del veicolo coinvolto e, naturalmente, della persona che era al volante, che non si è fermata per soccorrere il motociclista ferito gravemente, precipitato nel fosso del torrente Pontone lungo la strada della Canzatora che segna il confine tra Formia e Gaeta.