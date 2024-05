Sabato 25 Maggio 2024, 11:22

L’EVENTO

Un’occasione per riscoprire le vicende del passato di Latina, cadute nel dimenticatoio ma quantomai attuali nella creazione di un’identità condivisa di cui la nostra città ha urgente bisogno. Oggi, alle ore 12 allo Spazio Culturale Nicolosi, il gruppo “L’altra storia di Latina” celebra la ricorrenza dell’ottantesimo anniversario della liberazione di quella che all’epoca era Littoria con un evento dallo stile sobrio, come indicato nel comunicato di presentazione dell’incontro, che poi introduce così i temi che saranno trattati: «Troppo spesso ci si è adagiati su una narrazione tossica e nostalgica, con malcelato calcolo».

E allora spazio alle storie vecchie ma nuove di chi per questa città è stato un esempio virtuoso, come Don Armando Alessandrini, che nel 1939 arriva a Littoria come responsabile della comunità religiosa salesiana della parrocchia di San Marco, nella quale si impegnò dando slancio alle attività parrocchiali e all’oratorio, per essere rimosso dall’incarico un anno dopo dalle autorità fasciste preoccupate dall’attività che svolgeva con i giovani.

C’è poi la storia della sopravvissuta alla Shoah Gina Piazza, arrestata a Latina nel 1943 e deportata ad Auschwitz; oppure quella del carpigiano Fernando Bassoli, primo sindaco di Latina eletto nelle elezioni del 1946. O quella di Gino Clerici, il primo vero artefice dell’opera di bonifica delle paludi pontine, con la costituzione della società “Bonifiche Pontine”.

Vicende, e ce ne sarebbero tante altre da raccontare, che slegano Latina da quello che sembra essere un inestricabile intreccio dall’eredità del fascismo, che arrivano ai giorni nostri nelle discussioni sull’intitolazione dei cosiddetti “Giardinetti”, da quella passata “Parco Arnaldo Mussolini” a quella attuale “Parco Falcone e Borsellino”. La mozione, presentata dal PD per rendere il 25 maggio una ricorrenza ufficiale del nostro comune, vuole ricordare la Liberazione di Littoria avvenuta con l'entrata degli alleati del 25 maggio 1944, per iniziare a raccontare le altre storie di Latina. Di tutto questo si parlerà questa mattina, alle ore 12, allo Spazio Culturale Nicolosi.

Lorenzo Salone

