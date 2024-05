Domenica 26 Maggio 2024, 06:10

Un progetto ambizioso e dall’alto valore scientifico, che consentirà prevenire gli eventi franosi monitorando in tempo reale l’impatto delle acque sulla costa per la mitigazione del rischio idrogeologico.

È dalla piccola isola di Ventotene che parte la sperimentazione del Ceri, Centro di ricerca sui rischi geologici dell’università Sapienza, partner del progetto europeo H2020 Triquetra. La collaborazione era già stata avviata alcuni anni fa, come una componente della partnership coinvolta nell’azione di recupero e valorizzazione di Santo Stefano e del carcere borbonico.

Ora si entra nel vivo con l’installazione di un sistema multiparametrico realizzato dal Ceri- Sapienza, primo e unico in Europa, inaugurato lo scorso 22 maggio con un convegno dedicato al laboratorio “Ventotene FieldLab” a cui hanno partecipato il sindaco Carmine Caputo, il commissario straordinario del Governo per il restauro dell’ex carcere di Santo Stefano Giovanni Maria Macioce, la soprintendente Lisa Lambusier, la prorettrice della Sapienza Francesca Bozzano e il direttore del Ceri Gabriele Scarascia Mugnozza, oltre a 40 tra ricercatrici e ricercatori delegati dalla partnership del progetto e facenti capo a sei diverse nazioni europee.

«Si tratta del prosieguo di un progetto già avviato sull’isola e nato in collaborazione con l’università – spiega il sindaco Caputo – Il sistema è già attivo e per la prima volta con dei sensori installati nel mare, che serviranno a verificare l’impatto del moto ondoso sulle coste trasmettendo i dati in tempo reale a un gruppo di studio della Sapienza, che potrà così verificare i risultati e prevenire eventuali eventi franosi sulla nostra isola. Una sperimentazione importantissima per Ventotene, che potrà certamente essere estesa anche in altre isole e altri territori».

I sensori subaerei e subacquei installati in corrispondenza dell’area archeologica di Villa Giulia, dedicati alla misurazione di pressione e vibrazioni, di dati mareografici e pluviometrici e all’analisi ottica di immagini in alta risoluzione, consentiranno di studiare l’impatto delle onde marine, del vento e di altri fenomeni atmosferici sulle coste rocciose purtroppo interessate da frane.

I dati saranno trasmessi in tempo reale al dipartimento di Scienze della Terra della Sapienza. L’obiettivo è quello di realizzare uno studio conoscitivo dei fenomeni che mettono a rischio le fragili falesie dell’isola e proprio con questa finalità sarà dunque possibile costruire un sistema di controllo in grado di simulare scenari di medio e lungo termine.

Ma non è tutto. Il “Ventotene FieldLab” potrà aprire la strada all’organizzazione di scuole di alta formazione per studiosi del monitoraggio ambientale e geologico e di un vero polo di alta specializzazione per la sostenibilità del patrimonio archeologico e culturale.