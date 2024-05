Sabato 25 Maggio 2024, 21:21

Incidente frontale tra una Fiat 500X e un'Audi Q3 alle porte di Cisterna. Dopo l'impatto le due vetture sono rimaste al centro della carreggiata bloccando la viabilità. Immediato l'intervento degli agenti di Polizia Locale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e raccolto elementi utili per la ricostruzione di quanto accaduto.

Da una prima ricostruizione sembrerebbe che l'Audi Q3 di colre nero procedeva in direzione sud ed era in procinto di svoltare su via Guglielmo Marconi, quando è stata presa in pieno dall'utilitaria Fiat che sopraggiungeva dal senso di marcia opposto.

Nessun ferito, traffico bloccato, poi gestito con senso unico altenato dal personale del comandante De Michelis, le due auto sono state rimosse e il manto stradale messo in sicurezza grazie all'intervento di una ditta specilizzata. viabilità tornata alla normalità in queste ore