Colpito con una bottiglia alla testa: studente teramano all'ospedale a Firenze

Studente universitario teramano di 20 anni ricoverato in ospedale a Firenze per una bottigliata in testa. L'episodio risale alla notte tra venerdì e sabato scorso, in via de' Benci, in zona Santa Croce, nel centro del capoluogo toscano. I 4 ragazzi - tre fiorentini e il teramano - hanno trascorso il venerdì sera in un locale ad ascoltare musica. Verso le 3 sono usciti e prima di tornare a casa hanno deciso di fare una passeggiata in centro.

Verso le 3,30, per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia, i quattro ragazzi sarebbero stati vittima di un'aggressione con lanci di bottiglie da parte di un gruppo di altri giovani, molto probabilmente una baby gang composta da giovanissimi sia italiani che stranieri. «Siamo attaccati senza un motivo», avrebbero detto i 20enni alle forze dell'ordine. Ad avere la peggio è stato il teramano che con un'ambulanza del 118 è stato trasportato all'ospedale di Santa Maria Nuova. Il 20enne abruzzese è ancora ricoverato per un taglio alla testa e un trauma cranico. Gli aggressori sono fuggiti subito dopo l'aggressione e al momento non sono stati identificati.

Sul luogo dell'aggressione sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno raccolto le testimonianze dei giovani aggrediti e hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. Gli agenti in queste ore stanno visionando le immagini delle videocamere di sorveglianza nella zona, sia pubbliche che private. La stessa baby gang, stando ai giornali locali, sarebbe anche responsabile, poche ore prima, di una rapina ai danni di un uomo di 27 anni, italiano, mentre stava aspettando la tramvia alla fermata Strozzi-Fallaci. Al 27enne hanno strappato la catenina dal collo facendolo cadere rovinosamente a terra. Anche lui è finito al pronto soccorso per tutte le cure del caso.