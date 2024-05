Costantino Vitagliano e la rara malattia, come sta? L'ex tronista torna oggi a Verissimo: la terapia, i sintomi, la figlia e la vita privata

Costantino Vitagliano torna ospite da Silvia Toffanin a Verissimo per parlare del suo terribile periodo. Con la voce tremolante e le lacrime negli occhi, il 49enne aveva svelato alcuni mesi fa in tv quanto gli è accaduto: «È stato un periodaccio mi è cambiata la vita dalla sera alla mattina. Mi sono rotto un dito giocando con mia figlia e una sera sono andato al pronto soccorso a fare un controllo e ho detto al medico che avevo dolori allo sterno. È uscita una macchia sulla aorta ombelicale. Così mi hanno ricoverato e fatto una tac e mi hanno fatto capire che era pericoloso girare in quelle condizioni. Ero ricoverato in chirurgia tumorale. Sono andato in ansia mentalmente perché i medici non sapevano che fare. Ho fatto 29 giorni senza risposta andavo avanti con la morfina. Ho perso 12 chili nel giro di 12 giorni io pensavo a mia mamma che è morta per tumore e io pensavo che sarei morto».

