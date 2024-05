Sabato 25 Maggio 2024, 11:13

Il programma delle celebrazioni per i 100 anni dal delitto Matteotti era stato presentato qualche mese fa. Ora gli studenti e i professori dell’Istituto apriliano che porta il nome del noto politico e giornalista ucciso dai fascisti in modo barbaro, sono arrivati alla meta.

Lunedì 27 maggio alle 18.30, in via Respighi, verrà infatti inaugurata la grande tela dedicata a Matteotti. Alta 2 metri, larga 1.60 è il frutto del lavoro di un anno portato avanti nel laboratorio di pittura della scuola con il supporto «indispensabile e decisivo» del maestro Antonio De Waure, dell’associazione Arte Mediterranea e dei docenti di arte Antonio Mazziotti e Barbara Gnessi.

«È un onore per noi poter portare a termine questo progetto. - commenta la dirigente scolastica Giuseppina Rossi - I ragazzi si sono impegnati e ringraziamo il sostegno ricevuto dal professor De Waure. Aprilia ha avuto coraggio all’epoca intitolare un istituto scolastico a Matteotti, oggi noi ne celebriamo il ricordo con l’impegno degli studenti».

A seguire, si terrà un concerto pucciniano nell’aula teatro “Middei” dell’istituto sempre nella sede centrale di via Respighi. Una scelta tutt’altro che casuale. «Matteotti - spiegano i professori che hanno seguito il progetto - condivide con Giacomo Puccini, non solo il nome ma anche la ricorrenza dei cento anni dalla scomparsa».

Per l’occasione interverranno Jennifer Ciurez soprano, JiaXue soprano, SeoheeKim soprano, Charles-Isaac Denys tenore, Zheyu lì baritono sotto la guida preziosa del Soprano di fama internazionale Michela Sburlati, tra l’altro docente di canto al conservatorio Santa Cecilia di Roma. Al pianoforte si alterneranno i pianisti Claudio Martelli e Federico Ventura. Parteciperà anche il coro Matteotti della sezione ad indirizzo musicale della secondaria di primo grado con il coro a bocca chiusa tratto dalla stupenda e commovente opera Madama Butterfly di Puccini, coro diretto da Gabriella Vescovi e accompagnato da Riccardo Toffoli al pianoforte.

La data dell’evento è stata scelta nella prossimità della ricorrenza della battaglia di Aprilia con la quale la città festeggia la sua Liberazione dal nazifascismo per un futuro di libertà. Una ricorrenza che ha un grande valore per il territorio e che è giusto celebrare coinvolgendo le scuole e le future generazioni per non dimenticare.