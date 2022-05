Diretta Roma-Feyenoord dalle 21: probabili formazioni e dove vederla

La notte della Roma, quella che potrebbe regalare ai giallorossi un trofeo internazionale. La squadra di Mourinho affronta il Feyenoord a Tirana nell'ultimo atto della Conference League. Una partita che vale una stagione. Ed è soprattutto un momento che tutti i tifosi giallorossi aspettano da tempo: vivere certe emozioni non capita tutti i giorni, ecco perché la capitale albanese è stata invasa dai romani, che sognano un rientro con la Coppa. All'Olimpico ci sarà il maxischermo organizzato dalla società: altri 50mila per vivere una notte tutti insieme. Mentre la città si fermerà, così come anche bus e tram che alle 22 di stasera chiuderanno i battenti. Formazioni: Mou ha deciso: Mkhitaryan in campo dal primo minuto alle spalle di Abraham e al fianco di Pellegrini con Zaniolo inizialmente in panchina. Oliveira in mezzo ha vinto il ballottaggio con Veretout e giocherà insieme a Cristante. Dietro non ci sono mai stati dubbi. Si parte alle 21.

Feyenoord, Slot provoca: «La Roma di Mourinho fa solo lanci lunghi, sappiamo cosa aspettarci»

Aldair: «Nel '91 contro l'Inter arbitro e sfortuna, avremmo meritato la coppa. Mancini mi piace, stasera punto su Pellegrini»

Segui la diretta di Roma-Feyenoord

Roma-Feyenoord, le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Oliveira, Cristante, Zalewski; Mkhitaryan, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho

FEYENOORD (4-2-1-3): Marciano, Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Kokcu, Aursnes; Til; Nelson, Dessers, Sinisterra. All. Slot

Arbitro: Kovacs

Dove vedere la partita in diretta tv e in streamig

L'appuntamento è fissato per questa sera, mercoldì 25 maggio, alle 21. La partita tra Roma e Feyenoord, valida per la finale di Conference League, sarà trasmessa in diretta da Sky Sport. La piattaforma satellitare sarà collegata per raccontare l'evento clou della serata per gli abbonati attraverso i canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (numero 203), Sky Sport (numero 251) e Sky Sport 4K. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Gentile e Beppe Bergomi. La partita ovviamente sarà trasmessa anche da Dazn. Per chi non ha un abbonamento, Sky ha deciso di trasmettere anche in chiaro la finale di Tirana: dalle 19,30 partirà il collegamento con TV8, al tasto 8 del telecomando. In streaming gratis in questo caso la partita si potrà vedere collegandosi al sito TV8.it. La diretta testuale la potrete seguire su IlMessaggero.it