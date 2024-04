Lazio-Verona: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

Igor Tudor torna a sfidare il suo passato nella trentaquattresima giornata di Serie A, quando la Lazio affronta il Verona. L'allenatore croato torna ad affrontare il suo vecchio club che lo ha lanciato in campionato, ma lo farà senza Gila. Il diensore spagnolo ha accusato un problema muscolare durante la partita con la Juventus e per questo motivo non scenderà in campo contro i gialloblù. I veneti hanno solo tre punti di distanza dalla zona retrocessione e inseguono la salvezza.

