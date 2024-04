Roma-Bologna diretta, dove vederla e le formazioni ufficiali: Abraham titolare, Motta sceglie ancora Zikrzee

Lo scontro tra Roma e Bologna può valere la Champions League. Se la Serie A finisse oggi, entrambi i club sarebbero qualificati alla prossima edizione del torneo della Uefa grazie al quinto posto conquistato grazie al ranking. I giallorossi hanno raggiunto la semifinale di Europa League in cui affronteranno il Bayer Leverkusen. In vista di questa partita, la società capitolina aveva chiesto alla Lega di rimandare il recupero con l'Udinese alle prossime settimane. La Serie A, invece, ha preferito fissare la partita al 25 aprile, togliendo così la possibilità ai giallorossi di chiedere l'anticipo della partita con il Napoli per prepararsi in vista del Leverkusen.

Roma, via alla settimana decisiva per la Champions: nove punti per ipotecare la qualificazione