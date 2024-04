Bandiera della Brigata ebraica strappata in Piazza Duomo a Milano. «Cercavano la rissa»

(Agenzia Vista) Milano, 25 aprile 2024 “Aggredire noi è la cosa più stupida perché siamo quelli più equidistanti: loro cercavano la rissa. Hanno iniziato a inveire, avevo una bandiera della Brigata ebraica che ha diritto a partecipare al 25 aprile perché c’era durante le lotte per la liberazione, mi hanno strappato la bandiera e l’asta e volevano iniziare a picchiarci. Il loro scopo non è quello di parlare, ma di picchiarci. È stato un ragazzo palestinese”, il racconto di un membro della Brigata ebraica, vittima di un’aggressione in Piazza Duomo, a due passi dalla manifestazione per il 25 aprile. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev