Mourinho

José Mourinho è uno degli allenatori più vincenti nella storia del calcio e vanta la conquista di 25 titoli. Durante la sua carriera ha guidato Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United e Tottenham. Mourinho è uno dei tre allenatori che sono riusciti a vincere la Champions League con due squadre diverse, impresa che ha ripetuto anche in Europa League. L'allenatore ha conquistato per tre volte la Premier League con il Chelsea e ha vinto i campionati nazionali in Italia, Spagna e Portogallo. Mourinho, lo Special One, è il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra della Roma a partire dalla stagione 2021-22, tornando così in Italia dopo il Triplete all'Inter conquistato nel 2010.

