Lazio-Juventus, le probabili formazioni: Tudor con Cataldi e Guendouzi, Allegri pensa a Yildiz

Tutto pronto per la prima semifinale di ritorno di Coppa Italia che decreterà chi accederà per prima in finale tra Lazio e Juventus, impegnate stasera alle 21 all'Olimpico (match visibile in chiaro su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity). Tudor e Allegri si ritroveranno di fronte per la terza volta in meno di un mese e, dopo essersi divisi la posta in palio tra campionato e coppa (una vittoria a testa), stasera si giocheranno tutto in una sfida da dentro o fuori che partirà dal 2-0 per i bianconeri dell'andata.

Lazio, riecco Guendouzi e Cataldi

In base a quanto emerso dalle prove tattiche di Formello, stasera è previsto qualche cambio in casa Lazio rispetto a quanto visto con Salernitana e Genoa. Tra i pali ci sarà il solito Mandas. In difesa rifiaterà Patric, con Romagnoli che tornerà dal 1' e avrà ai suoi lati Casale e Gila. A centrocampo è prevista una doppia novità in mezzo: fuori Vecino e Kamada, dentro Cataldi e Guendouzi. Sulle fasce invece spazio a Hysaj a destra e Marusic a sinistra, ancora out Pellegrini. Tutto invariato infine davanti: Felipe Anderson e Luis Alberto agiranno alle spalle di Castellanos.

Juventus, Allegri pensa alla coppia Yildiz-Vlahovic

Anche per quanto riguarda la Juventus ci sarà qualche differenza rispetto a quanto visto a Cagliari. In primis, come sempre avviene in coppa, tra i pali, con Perin che prenderà il posto di Szczesny. In difesa è previsto Rugani in sostituzione dello squalificato Gatti nel terzetto con Danilo e Bremer. Sulle corsie esterne del centrocampo sono in pole Cambiaso e Kostic, mentre in mezzo Locatelli sarà il registra tra McKennie e Rabiot. Davanti infine accanto a Vlahovic potrebbe spuntarla Yildiz rispetto a Chiesa.

Probabili formazioni

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Hysaj, Cataldi, Guendouzi, Marusic; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos. All.: Tudor.

Indisponibili: Provedel, Lazzari, Zaccagni.

Diffidati: Guendouzi, Castellanos.

Squalificati: -

Juventus (3-5-2): Perin, Danilo, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. All.: Allegri.

Indisponibili: De Sciglio, Kean.

Diffidati: Kostic, Locatelli, Weah.

Squalificati: Gatti.