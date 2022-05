Tirana sotto assedio: due italiani in ospedale, 60 tifosi fermati. E negli scontri nella notte spunta una pistola

La notte di violenza a Tirana ha portato al fermo di 60 persone tra tifosi della Roma e del Feyenoord, 48 di questi sono di nazionalità italiana e 12 olandese. Alcuni sono stati rispediti nel territorio di appartenenza perché non graditi sul suolo albanese. I momenti di tensione si sono registrati in centro città e nelle periferie con vere e proprie guerriglie e sassaiole che hanno coinvolto anche la polizia, un agente per difendersi ha estratto una pistola, sono stati lanciati lacrimogeni per disperdere la folla. Sono 12 gli agenti feriti trasportati in ospedale e un veicolo è stato distrutto.

APPROFONDIMENTI ALBANIA Guerriglia e violenza SPORT Foto LA FINALE Mourinho: «Ora scriviamo la storia»

Chi sono i gli hooligans olandesi. Spunta una pistola

Girava nella notte un gruppo di pseudo tifosi vestiti di nero, incapucciati in possesso di mazze, cric, pietre e ogni oggetto contundente. Hanno affrontato la polizia senza timore e devastato negozi e tutto ciò che capitava a tiro. Hanno distrutto auto, vetrine e seminato terrore tra i passanti fino ad arrivare alla sede del Governo albanese in via Mustafa Matohiti e sotto la casa del presidente del Partito Democratico Sali Berisha. È stato necessario l'intervento di unità speciale per respingere l'attacco degli hooligans.

In 22mila senza biglietto

Ma il rischio più grande sarà nelle prossime ore quando 176 voli in totale atterreranno a Tirana, i tifosi saranno scortati tutti in centro città e divisi in base alla loro fede calcistica. C’è un serio pericolo che i due blocchi entrino in contatto proprio all’arrivo in aeroporto, luogo sensibile tenuto sotto stretto controllo dalle forze dell’ordine locali. Impossibile verificare che tutti siano in possesso del biglietto, la Uefa, infatti, stima che oggi a Tirana ci saranno circa 50mila persone, di cui la metà senza un tagliando valido per entrare allo stadio. La caccia al ticket è aperta, ma è praticamente impossibile trovarne qualcuno. Inoltre, per entrare all’Arena Kombetare sarà necessaria una doppia autenticazione proprio per evitare le contraffazioni. I 22mila senza biglietto assisteranno alla partita in una delle tante fan zone dislocate in città, ma le tensioni si potrebbero scatenare a fina gara quando una delle due tifoserie avrà la consapevolezza di essere la perdente. Da oggi la città è praticamente blindata: le strade sono interdette al traffico privato, ci sarà un’enorme area pedonale per consentire alle persone di recarsi allo stadio e controlli serrati. L’allerta è altissima e il numero di persone in arrivo è considerevole, il timore delle istituzioni è di non riuscire a gestire un tale afflusso di gente. Dalle ore 13 in Kryqezimi 21 Dhjetori i romanisti cominceranno a radunarsi per il corteo che partirà nel pomeriggio con direzione stadio.

Nella notte tifoso albanese ferito alla testa.

La scintilla è scattata quando A.G., un albanese di 45 anni, è stato ferito da alcuni tifosi del Feyenoord. È stato preso a pugni ed è caduto a terra, a 9 Kateshet, nella zona del caffè Europa, a pochi metri da piazza Scanderbeg, dove è stata allestita una fanzone destinata alle famiglie. Sull'asfalto le macchie di sangue dovute alle ferite riportate alla testa. L’uomo è rimasto a terra e prontamente è intervenuta la polizia, che ha fermato gli aggressori tifosi del Feyenoord, visibilmente in stato di ebbrezza. Otto di loro sono stati portati in commissariato. L'uomo è stato stato trasportati di urgenza al Trauma Hospital di Tirana. A quanto pare non è in pericolo di vita. Tutto sarebbe nato perché il 45enne albanese avrebbe intonato l’inno “Roma Roma” verso gli hooligans olandesi. Una provocazione che ha esacerbato gli animi e scatenato una violenta rissa con tanto di sedie e tavolini lanciati.