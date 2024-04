Juventus-Milan: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

La Juventus ha staccato il pass per la finale di Coppa Italia dove sfiderà la vincente di Atalanta-Fiorentina. Nonostante la sconfitta per 2-1 contro la Lazio, il risultato maturato all'andata (2-0) ha permesso alla squadra di Allegri di guadagnarsi l'ultimo atto del torneo e costruirsi la possibilità di alzare un trofeo. Adesso, però, i bianconeri devono tornare a fare punti in campionato dove nella 34a giornata sfideranno il Milan nel big match del weekend. I rossoneri sono reduci dalla sconfitta nel derby che ha consegnato lo scudetto all'Inter. Quella tra Juve e Milan è di fatto lo scontro diretto per il secondo posto, attualmente occupato dalla squadra di Pioli che dovrà fare a meno di Theo Hernandez e Calabria (esplulsi nel derby).