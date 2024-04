Udinese-Roma: orario, probabili formazioni e dove vedere il recupero della 32a giornata

Giovedì Udinese e Roma torneranno in campo al Bluenergy Stadium di Udine per disputare i minuti rimanenti del match valido per la 32a giornata di Serie A. La partita era stata sospesa al minuto 72 per il problema cardiaco di Evan Ndicka che aveva portato i giallorossi a chiedere la sospensione del match. La gara riprenderà quindi da quel minuto, con 18 minuti più recupero da disputare.