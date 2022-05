La festa per la vittoria della Roma va avanti fino a notte fonda. In centinaia hanno aspettato la squadra di Mourinho al T5 di Fiumicino tra cori e fumogeni. L'attesa è lunghissima: i primi tifosi sono arrivati a mezzanotte ma la squadra alle 2:30 era ancora nell'aeroporto di Tirana in attesa di salire sul proprio volo.