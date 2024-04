Atalanta-Fiorentina: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

La Coppa Italia volge al termine e ci avviciniamo sempre di più alla finale del 15 maggio. Mercoledì Atalanta e Fiorentina si giocheranno il pass per l'ultimo atto del torneo nella semifinale di ritorno al Gewiss Stadium. La squadra di Gasperini è fresca di vittoria nel doppio confronto in Europa contro il Liverpool e presto si giocherà un'altra semifinale. Così come la Viola di Italiano che ha staccato il pass per la semifinale di Conference League. Si ripartirà dall'1-0 per la Fiorentina, maturato all'andata grazie al gol di Mandragora al Franchi. Una partita aperta a qualsiasi scenario.