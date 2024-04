Martedì 23 Aprile 2024, 07:36

Il calendario incombe e sebbene stasera all'Olimpico in ballo ci sia la finale di Coppa Italia, dopo due formazioni identiche Tudor tornerà a cambiare gli interpreti del suo 3-4-2-1. Gli impegni ravvicinati hanno iniziato a farsi sentire e l'infortunio al polpaccio sinistro di Lazzari è stato un avvertimento che il tecnico croato non si farà sfuggire con la Juventus, contro la quale non avrà a disposizione nemmeno Provedel e Zaccagni. Spazio quindi a qualche modifica, le principali nel cuore del centrocampo e a tal proposito le parole del presidente Lotito sono state profetiche, soprattutto in merito alla situazione di Guendouzi: «Non esiste un caso. Nessuno può pretendere di giocare sempre ha detto il patron al nostro giornale Matteo deve stare calmo e tranquillo perché Igor lo considera e ci punta tanto. Capisco l'allenatore, è appena arrivato, deve fare le prove e vedere come sistemare meglio la squadra in campo». Ora starà all'ex OM dimostrare che il battibecco pre Salernitana è ormai alle spalle, con accanto a sé la vera sorpresa dell'undici iniziale: Cataldi. Il numero 32 era finito un po' nel dimenticatoio dopo una prestazione soddisfacente da titolare all'esordio di Tudor. Quegli 80 minuti con la fascia di capitano al braccio sembravano aver convinto il tecnico croato, che invece nelle quattro partite seguenti gli ha concesso appena 32 minuti nelle ultime due uscite, mentre addirittura solo la panchina al derby e all'andata in coppa con la Juve. Il mediano però non ha abbassato la guardia, atteggiamento piaciuto molto all'allenatore e le dichiarazioni dopo il subentro con la Salernitana non sono state un caso: «Mi dispiace che abbia giocato poco, ma ci sono dinamiche che vanno rispettate. Lui comunque è un ragazzo apposto, che si applica sempre. Un giocatore con dei valori».

LE SCELTE

Dopo tanta attesa perciò ecco la chance per Danilo nella linea a quattro che verrà completata dal solito Marusic spostato a sinistra come a Marassi perché a destra ci sarà Hysaj, di nuovo preferito a Pellegrini, finora in campo con Tudor solo 11 minuti contro la Roma. Dietro tornerà dal 1' Romagnoli, al centro del terzetto con Casale e Gila. Panchina per Patric, non al meglio. In porta Mandas. Passando alla trequarti, Felipe Anderson e Luis Alberto restano intoccabili per Tudor, mentre davanti Immobile non verrà forzato visto che quello di ieri è stato solamente il secondo allenamento in gruppo dopo il trauma al ginocchio destro. Spazio quindi ancora a Castellanos, alla ricerca del primo sigillo con il nuovo corso. Lotito ha parlato anche di lui: «Taty è forte, deve solo riconquistare la fiducia nei propri mezzi ed essere meno indeciso». Chissà se sarà stato profetico pure in questo caso.