Inter-Torino: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario

L'Inter scende in campo per la trentaquattresima giornata di Serie A contro il Torino. Si attende una festa grande per i nerazzurri che hanno vinto il ventesimo scudetto della loro storia. Solo dei timidi festeggiamenti subito dopo il derby giocato e vinto contro il Milan, mentre per la sfida con i granata si preve un'esultanza più sostanziosa. Zapata e compagni hanno sei punti di distacco dal settimo posto e potrebbero anche cercare di raggiungere la Conference League il prossimo anno.