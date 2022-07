Lotito su Dybala alla Roma: «Noi non collezioniamo figurine Panini, vendiamo solide realtà»

L'acquisto della Roma di Dybala continua a far discutere la città. Compresi i protagonisti più in vista, come il presidente della Lazio, Claudio Lotito: «La presentazione non l'ho vista e non mi ha fatto effetto, io sono abituato a misurarmi con i fatti. - ha detto il numero uno biancoceleste fuori dalla sede della Figc -. Non vendo sogni ma solide realtà. Noi non facciamo, ahimé, la collezione di figurine Panini, non ci interessa. Noi non valutiamo l'estetica, a noi interessa il risultato. Il tifoso laziale ha sempre qualcosa da ridire, anche dopo aver vinto un trofeo. Questo ci serve da ulteriore stimolo».

«La Lazio ha speso più di tutti sul mercato»

«Abbiamo allestito una squadra sulle indicazioni dell'allenatore - ha detto Lotito -. Non facciamo previsioni. Sicuramente c'è una contrazione economica, ma la Lazio è una delle squadre che ha speso di più sul mercato. Lo scorso anno comprammo 6 giocatori, ora siamo arrivati a 14. Abbiamo cambiato una squadra intera e non so quali squadre siano in grado di farlo. Le risposte in termini di risultati speriamo di riscontrarli sul campo. Caso Acerbi? Non c'è una questione Acerbi - ha aggiunto Lotito - è un ragazzo per bene, serio e affidabile. Sono soltanto scelte tecniche. Non penso sia in contrasto con la tifoseria, così si creano situazioni di incompatibilità che non esistono».