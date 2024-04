Lazio, Zaccagni rinnova. Smentito l'interesse per Gosens

Mercoledì 17 Aprile 2024, 10:31

Dopo l'addio di Felipe, il Palmeiras ha annunciato un nuovo giocatore a giugno, mentre il Lazio ha confermato il rinnovo contrattuale di Mattia Zaccagni fino al 2029. Il calciatore percepirà quasi 3 milioni a stagione più un bonus di 500 mila euro. La firma, prevista per oggi, sarà apposta alla presenza di Mattia e del suo agente Giuffredi a Formello. Questa mossa strategica mira a placare il malcontento dei tifosi, in un momento di forte fermento per il club.

Lazio, ecco la svolta per Zaccagni: accordo trovato per il rinnovo fino al 2029 a 3 milioni l'anno

L'addio di Felipe si inserisce in una politica di ringiovanimento della squadra, una decisione non totalmente inaspettata per alcuni all'interno del club. Il presidente Lotito, sebbene considerasse Felipe quasi un figlio, ha evitato di offrirgli un contratto quinquennale a causa dell'età del giocatore (31 anni), considerandolo un rischio.

Zaccagni, che ha 28 anni, con questo rinnovo ha riacquistato pieno controllo sul suo cartellino, che sarebbe scaduto nel 2025. La Juventus ha già mostrato interesse, ma Mattia ha scelto di restare a Roma, dove vive felicemente con la moglie Chiara e il figlio Thiago, aspettando anche l'arrivo di una secondogenita.

In seguito all'addio di Felipe, Lotito ha mantenuto una promessa fatta a Zaccagni al suo matrimonio, dimostrando la volontà di rinnovare la squadra senza perdere giocatori chiave. Con la riduzione del monte ingaggi e l'adeguamento alle nuove regole finanziarie dell'UEFA e della FIGC, il club si concentrerà sugli adeguamenti contrattuali solo per giovani talenti o per chi merita un aumento basato sulle prestazioni.