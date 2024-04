Inter-Torino nella storia, terna arbitrale totalmente femminile: Ferreri Caputi affiancata da Di Monte e Trasciatti

La trentaquattresima tra Inter e Torino entra nella storia. Non sarà la festa per il ventesimo scudetto dei nerazzurri a rubare la scena, ma la decisione dell'Aia di assegnare alla partita una terna arbitrale totalmente femminile. In campo a dirigere la gara, infatti, c'è Maria Sole Ferreri Caputi che sarà affiancata da Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti. La gara di sabato 27 aprile, a partire dalle 12.30, rappresenta una grande novità per la Serie A.

Inter, nuovo inno per lo scudetto: Rose Villain, Madame e Tananai celebrano la seconda stella con una canzone. Disponibile da venerdì

I precedenti

Non era mai successo che tre donne completassero la terna arbitrale di una partita di Serie A, ma ci sono due precedenti. Questi ci sono stati in Serie B e in Coppa Italia, con il primo caso che risale a dicembre 2022 e l'occasione era Frosinone-Ternana (disputato in un Boxing Day della serie cadetta). il secondo, invece, è più recente e risale a gennaio 2023 per gli ottavi di finale tra Napoli e Cremonese.